اكتمال أعمال الرصد الآلي للأراضي البيضاء في مدينة الرياض

أعلنت منظومة الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن اكتمال أعمال الرصد الآلي للأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في مدينة الرياض، وذلك ضمن مراحل تنفيذ نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.