اكتمال أعمال الرصد الآلي للأراضي البيضاء في مدينة الرياض

أعلنت منظومة الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن اكتمال أعمال الرصد الآلي للأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في مدينة الرياض، وذلك ضمن مراحل تنفيذ نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
وأوضحت المنظومة أن المرحلة القادمة ستشمل فوترة المسجلين وتطبيق الغرامات على المخالفين ممن لم يلتزموا بتسجيل أراضيهم خلال المدة النظامية، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل هو 30 أكتوبر 2025م عبر المنصة الإلكترونية للنظام على الرابط: https://idlelands.momah.gov.sa/ar.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن، وتعزيز الشفافية في السوق العقارية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.