وزير الشؤون الإسلامية: كم أتمنى الهداية لحديثي النعمة ألم يعلموا أن الله يغار على نعمته

وأضاف: "كم أتمنى الهداية لبعض حديثي النعمة الذين لهم عقول خاوية، وقصور مذهبة، وسيارات فارهة، وموائد تقطر إسرافًا تكسر قلوب المتعففين الشرفاء بلا حياء ولا خوف من الخالق، تصور وتنشر للمباهاة والفخفخة، ألم يعلموا أن الله يغار على نعمته؟!".