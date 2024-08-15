وزير الشؤون الإسلامية: كم أتمنى الهداية لحديثي النعمة ألم يعلموا أن الله يغار على نعمته

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن النجاح ليس التباهي بالمظاهر، بل في استخدام النجاح لإحداث تغيير حقيقي في الحياة.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس حيث قال: "إن النجاح ليس التباهي بالمظاهر، بل في استخدام النجاح لإحداث تغيير حقيقي في حياة من حولك".
وأضاف: "كم أتمنى الهداية لبعض حديثي النعمة الذين لهم عقول خاوية، وقصور مذهبة، وسيارات فارهة، وموائد تقطر إسرافًا تكسر قلوب المتعففين الشرفاء بلا حياء ولا خوف من الخالق، تصور وتنشر للمباهاة والفخفخة، ألم يعلموا أن الله يغار على نعمته؟!".
وتأتي هذه التغريدة في إطار النصائح التوجيهية التي يقدمها "آل الشيخ" لعموم المجتمع تحمل الموضوعات التي تهمهم في الدين والدنيا.