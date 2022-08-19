"الفريسي": الرحالة والمستشرقون رصدوا الفهد الصياد في شبه الجزيرة العربية منذ أكثر من مئة سنة

أكد أستاذ البيئة والتنوع الأحيائي بجامعة حائل الدكتور أحمد مهجع الفريسي، أن الفهد الصياد يعتبر من الحيوانات الثديية آكلة اللحوم التي تتبع فصيلة السنوريات، وهو يجسد القوة الهادئة؛ فجسمه المتناسق المطواع وفروه المتكيف مع جميع أنواع الأماكن الطبيعية، وأنيابه الحادة القاطعة، وضربات أظافره القاتلة، جعلت منه حيوانًا متوحشًا لا يُجارَى، ألّهته كثير من الشعوب القديمة.