رئيس سدايا: الأرقام الإيجابية للميزانية حملت مؤشرات مبشرة بمستقبل مشرق

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، باسمه ونيابة عن منسوبي سدايا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م).
وقال في تصريح بهذه المناسبة: ميزانية الدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م)، أكدت قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بفضل الله تعالى، ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفي إطار الرؤية الطموحة رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة وتحقيق التنمية المستدامة لها بما يعود بالنفع على أبناء المملكة الذين هم عماد التنمية وأساسها.
وأضاف أن الأرقام الإيجابية التي حققتها الميزانية هي نتاج دعم مستمر من القيادة وخطط استراتيجية من الحكومة، وحملت الكثير من المؤشرات المبشرة بمستقبل اقتصادي مشرق للمملكة وتعزيز دورها الحيوي المحلي والعالمي في مختلف المجالات.
وأشاد "الغامدي" بما نوه به سمو ولي العهد من أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي.
وبيّن أن هذا التوجيه الكريم من سموه يوضح لنا مدى تفاؤله الواثق واطمئنانه للحراك التنموي المدروس الذي تسير عليه البلاد بغية تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.