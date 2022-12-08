رئيس سدايا: الأرقام الإيجابية للميزانية حملت مؤشرات مبشرة بمستقبل مشرق

وقال في تصريح بهذه المناسبة: ميزانية الدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م)، أكدت قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بفضل الله تعالى، ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفي إطار الرؤية الطموحة رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة وتحقيق التنمية المستدامة لها بما يعود بالنفع على أبناء المملكة الذين هم عماد التنمية وأساسها.