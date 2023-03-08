جراحة قلبية دقيقة تُنقذ رضيعًا في مركز الأمير سلطان بالقصيم

وأضاف أن الفريق الطبي بقسم الأطفال في المركز، وبعد إتمام الفحوصات والأشعة اللازمة والاطلاع على نتائجها؛ قرر القيام بإجراء التدخل الطبي العاجل عن طريق تنفيذ عملية قسطرة قلبية عالية الدقة، تم خلالها توسيع الصمام الرئوي ليتدفق الدم من خلاله إلى الرئتين، وقد تكللت القسطرة بالنجاح.