معرض "خطوة" للتوظيف 2024 ينطلق من 2 إلى 4 أكتوبر.. بشعار "مستقبلك يبدأ بخطوة"

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، حقق معرض "خطوة" للتوظيف نجاحًا ضخمًا؛ حيث استقطب أكثر من 314.230 زائرًا من مختلف المؤهلات والخبرات، وشارك فيه أكثر من 870 جهة محلية وعالمية. كما وفّر المعرضُ أكثر من 14.000 فرصة وظيفية للمستفيدين من الباحثين عن عمل. وشهدت النسخة الأخيرة إقبالًا كبيرًا بحضور أكثر من 72.000 زائر ومشاركة 75 جهة من الأسماء الرائدة في المملكة.