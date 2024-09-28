معرض "خطوة" للتوظيف 2024 ينطلق من 2 إلى 4 أكتوبر.. بشعار "مستقبلك يبدأ بخطوة"
تعتزم شركة "خطوة" للتوظيف، تنظيم النسخة العاشرة من معرض "خطوة" للتوظيف 2024، تحت شعار "مستقبلك يبدأ بخطوة"، في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2024 في فندق هيلتون الرياض؛ وذلك انطلاقًا من أهمية تعزيز فرص العمل وتمكين الشباب والشابات السعوديين.
ويأتي هذا المعرض في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، ويمثل منصة فعالة لتوفير فرص عمل متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات؛ بما في ذلك فرص مخصصة لذوي الإعاقة. كما يركز المعرض على عرض أحدث المستجدات في مجالات التوظيف والموارد البشرية، مع تسليط الضوء على أهمية الابتكار في استقطاب الكفاءات الوطنية؛ وذلك بمساهمة رعاة المعرض؛ حيث يرعى هذا العام -لأول مرة- كل من شركة تطوير المربع الجديد وشركة القدية.
وأكدت الشركة أنها ترحب مجددًا برعاية وزارة الدفاع، والبنك السعودي المركزي، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، الذين يساهمون بشكل مستمر في دعم هذا الحدث؛ مما يعكس رؤيتهم في تعزيز بيئة العمل وتطوير الكفاءات الوطنية لديهم.
ويصاحب المعرض هذا العام النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في إدارة الموارد البشرية، الذي يحمل شعار "من الأفكار إلى التأثير"، والذي سيُعقد بحضور ومشاركة قادة الجهات الراعية والمشاركة من إدارة الموارد البشرية؛ مما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات حول التجارب الناجحة في إدارة رأس المال البشري، وتعزيز التعاون الفعال بين إدارات الموارد البشرية والإدارة التنفيذية العليا في المملكة.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، حقق معرض "خطوة" للتوظيف نجاحًا ضخمًا؛ حيث استقطب أكثر من 314.230 زائرًا من مختلف المؤهلات والخبرات، وشارك فيه أكثر من 870 جهة محلية وعالمية. كما وفّر المعرضُ أكثر من 14.000 فرصة وظيفية للمستفيدين من الباحثين عن عمل. وشهدت النسخة الأخيرة إقبالًا كبيرًا بحضور أكثر من 72.000 زائر ومشاركة 75 جهة من الأسماء الرائدة في المملكة.