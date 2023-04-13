"مسك" تفتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة والسادسة من برنامج قادة 2030

وتتطلّب معايير القبول في البرنامج شروطًا؛ أهمها: أن يكون المتقدم قائدًا سعوديًّا تنفيذيًّا ذا خبرة في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي، لمدة عشر سنوات وأكثر، وأن يملك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القيادة العليا، وأن يُتقِن اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.