بالفيديو.. ختام "ريهاب 2025" برؤى جديدة لتمكين ذوي الإعاقة
اختُتِم المعرضُ السعوديُّ الدوليُّ لمستلزماتِ الإعاقةِ والتأهيلِ "ريهاب 2025"، اليومَ الأربعاء، فعالياتُه في مركزِ الرياضِ الدوليِّ للمؤتمراتِ والمعارضِ، وسطَ مشاركةٍ واسعةٍ من جهاتٍ حكوميةٍ وجمعياتٍ متخصصةٍ وشركاتٍ محليةٍ وعالميةٍ.
شراكة استراتيجية مع "هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة"
أُقيم المعرضُ بشراكةٍ استراتيجيةٍ مع هيئةِ رعايةِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ، بهدفِ تعزيزِ الوعيِ بقضايا الإعاقةِ ونشرِ ثقافةِ التمكينِ والدمجِ. وضمَّ المعرضُ أجنحةً لمراكزِ تأهيلٍ ومستشفياتٍ وشركاتٍ استعرضتْ أحدثَ الابتكاراتِ في مجالاتِ الأجهزةِ التعويضيةِ والتقنياتِ المساعدةِ وبرامجِ التأهيلِ.
جلسات حوارية ومحاور نوعية
شهدتْ الفعالياتُ جلساتٍ حواريةً متخصصةً ناقشتْ محاورَ متعددةً، أبرزُها: أثرُ التقنياتِ المساعدةِ في تحسينِ جودةِ الحياةِ، ودورُ الرياضةِ في تمكينِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ، إلى جانبِ مبادراتِ القطاعِ غيرِ الربحيِّ. وأكَّد القائمونَ أنَّ المعرضَ شكَّل منصةً شاملةً لعرضِ الحلولِ الحديثةِ، بما يعكسُ التزامَ المملكةِ بتمكينِ هذه الفئةِ مجتمعيًا ومهنيًا.
تفاعل الزوار ومشاركة الأطفال
وخلالَ جولةِ "سبق" في المعرضِ، عبَّرتِ الطفلةُ نورةُ بنتُ سعود الفالح بلغةِ الإشارةِ عن إعجابِها بالأركانِ، داعيةً الجميعَ لزيارةِ النسخِ القادمةِ من المعرضِ.
"جمعية كفيف": من المنزل إلى الحياة
تحدثَ بدرُ مفرح العنزي، مشرفُ وحدةِ التدريبِ في جمعيةِ كفيف، عن الخدماتِ التي تقدمُها الجمعيةُ للمكفوفين، مؤكِّدًا أنَّ شعارَهم هو "نقلُ الكفيفِ من منزلِه إلى الانطلاقِ في الحياةِ". كما استعرضَ مباركُ المطيري، منسقُ البرامجِ في الجمعيةِ، الأجهزةَ التي تعينُ المكفوفين على ممارسةِ حياتِهم اليوميةِ باستقلاليةٍ.
"بروين": 50 متطوعًا من ذوي الإعاقة
أوضحَ المستشارُ فيصلُ عبدالله الشمري، مؤسسُ فريقِ "بروين" التطوعيِّ، أنَّ الفريقَ يضمُّ أكثرَ من 50 متطوعًا من ذوي الإعاقةِ، ويعملُ على نشرِ ثقافةِ التطوعِ والمشاركةِ المجتمعيةِ، لافتًا إلى حصولِهم على المركزِ الثالثِ في جائزةِ "عزوة" من أمانةِ الرياضِ. وأكَّد يوسفُ الدهمشي، مديرُ العلاقاتِ العامةِ، مشاركةَ نادي بروين في المعرضِ بعرضِ برامجِه وأنشطتِه.
تجارب شبابية ملهمة
شاركتِ المتطوعةُ ريما البارقي من الكليةِ الرقميةِ بالرياضِ في أعمالِ المعرضِ، مؤكدةً اكتسابَها مهاراتٍ متنوعةً من خلالِ العملِ الميدانيِّ في المجالينِ الصحيِّ والسياحيِّ.
مجتمع صحي عبر "المشي"
قالَ عبداللهُ الحربي، مديرُ الشراكاتِ في جمعيةِ مجتمعِ المشاةِ بالرياضِ، إنَّ الجمعيةَ تهدفُ لبناءِ مجتمعٍ صحيٍّ وحيويٍّ عبرَ نشرِ ثقافةِ المشي، مشيرًا إلى قاعدةِ الجمعيةِ: "ابدأْ بما تستطيع، وإذا تعبتَ توقفْ، لكن لا تنقطعْ".
مشاركات طلابية ورياضية
أعربَ الطالبُ الجامعيُّ علي عبدالمجيد الزنان، واللاعبُ عبدالله مرشد الدوسري من منتخبِ الرمايةِ، عن سعادتِهم بمحتوى المعرضِ والخدماتِ المقدمةِ لذوي الإعاقةِ.
نادي ذوي الإعاقة بالرياض
أكَّد سليمُ البواردي، ممثلُ نادي ذوي الإعاقةِ بالرياضِ، مشاركةَ النادي بهدفِ استقطابِ لاعبينَ جددٍ، موضحًا أنَّ النادي يضمُّ 450 لاعبًا ولاعبةً ويمارسُ 16 لعبةً متنوعةً.