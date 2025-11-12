بالفيديو.. ختام "ريهاب 2025" برؤى جديدة لتمكين ذوي الإعاقة

تحدثَ بدرُ مفرح العنزي، مشرفُ وحدةِ التدريبِ في جمعيةِ كفيف، عن الخدماتِ التي تقدمُها الجمعيةُ للمكفوفين، مؤكِّدًا أنَّ شعارَهم هو "نقلُ الكفيفِ من منزلِه إلى الانطلاقِ في الحياةِ". كما استعرضَ مباركُ المطيري، منسقُ البرامجِ في الجمعيةِ، الأجهزةَ التي تعينُ المكفوفين على ممارسةِ حياتِهم اليوميةِ باستقلاليةٍ.