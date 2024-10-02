شاهد.. الكشف عن الصور الأولى من فيلم "هوبال" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي

ويستكشف هوبال كيف أن الخوف من المجهول والرغبة في الحفاظ على التقاليد يمكن أن يدفعا بالناس إلى العزلة والابتعاد عن المجتمع. وكان الأبرز تجدد النداء عند العامة باقتراب يوم القيامة في تلك الحقبة، وأن الحرب إحدى علامتها.