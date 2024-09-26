"تعليم مكة" يحتفي باليوم الوطني بعرض "السعودية أرض الحالمين" وأوبريت "أنا وطن"

وفي كلمته، نوه الغنام بالدور البطولي الذي قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في بناء وطن متماسك ينعم أبناؤه بالأمان والرخاء، مؤكدًا على أهمية التعليم في بناء الأجيال القادمة وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، مبرزاً دور التعليم كركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، داعيًا المعلمين والمعلمات لمواصلة العمل بإبداع وتفانٍ، مشيداً بجهودهم الكبيرة في دفع عجلة التقدم والازدهار.