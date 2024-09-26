"تعليم مكة" يحتفي باليوم الوطني بعرض "السعودية أرض الحالمين" وأوبريت "أنا وطن"

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني السعودي الـ 94، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك بحضور عدد من ممثلي الدوائر الحكومية في العاصمة المقدسة بعدة فعاليات متنوعة، منها عرض مرئي تحت عنوان "السعودية أرض الحالمين" وأوبريت "أنا وطن".
وخلال الحفل، رفع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغنام، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بهذه المناسبة الغالية.
وفي كلمته، نوه الغنام بالدور البطولي الذي قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في بناء وطن متماسك ينعم أبناؤه بالأمان والرخاء، مؤكدًا على أهمية التعليم في بناء الأجيال القادمة وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، مبرزاً دور التعليم كركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، داعيًا المعلمين والمعلمات لمواصلة العمل بإبداع وتفانٍ، مشيداً بجهودهم الكبيرة في دفع عجلة التقدم والازدهار.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات الوطنية، بدأت بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن الكريم، ثم قدم المعلم محمد بن بجاد البقمي قصيدة شعرية بعنوان "الحالمون تحققت أحلامهم"، كما ألقى الطالب عبدالملك بن ناصر الغامدي قصيدة بعنوان "نحلم ونحقق"، تلاها عرض مرئي بعنوان "السعودية أرض الحالمين"، وتكريم أبناء شهداء الواجب، فيما اختتم الحفل بأوبريت "أنا الوطن"، وعرضة سعودية شارك فيها الحضور، احتفاءً بالإنجازات الوطنية وروح الوحدة والولاء للوطن.