خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 980 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

تفصيلاً؛ في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تمّ ضبط 279 دراجة مخالفة بالرياض، و10 بالعاصمة المقدسة، و43 بمنطقة المدينة المنوّرة، و24 بالشرقية، وضبط 4 بمنطقة عسير، و7 دراجات مخالفة بمنطقة تبوك، و12 بحائل، و31 بالقصيم، وجازان 19 دراجة مخالفة، ونجران 14، ومنطقة الحدود الشمالية 7، والجوف 6 دراجات مخالفة، و507 بجدة، و11 بالطائف، و6 بالقريات.