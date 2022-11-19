مسؤول تايلاندي: "منتدى أبيك" فرصة جيدة لبلادنا لاستقبال ولي العهد كضيف شرف لحكومتنا

أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بانكوك، تايلاند، الدكتور ثويلاب ريتابيروم، أن قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين لمنطقة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"؛ تعدّ فرصةً جيدة لتايلاند لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كضيف شرف للحكومة التايلاندية، وهو مؤشر جيد على أنه سيتم تعزيز العلاقة بين المملكتين لتصبح أكثر قوة.