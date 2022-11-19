مسؤول تايلاندي: "منتدى أبيك" فرصة جيدة لبلادنا لاستقبال ولي العهد كضيف شرف لحكومتنا

أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بانكوك، تايلاند، الدكتور ثويلاب ريتابيروم، أن قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين لمنطقة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"؛ تعدّ فرصةً جيدة لتايلاند لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كضيف شرف للحكومة التايلاندية، وهو مؤشر جيد على أنه سيتم تعزيز العلاقة بين المملكتين لتصبح أكثر قوة.
وقال في تصريح خلال انعقاد قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين المنعقد خلال هذه الأيام في العاصمة التايلاندية بانكوك: "ستشهد العلاقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة زيادةً في النشاط التجاري والاقتصادي، وسيُتاح المزيد من الفرص للشركات السعودية والتايلاندية للقيام بالمزيد من النشاط الاقتصادي معًا، والعمل في عدد من المجالات مثل: البتروكيماويات والطاقة والاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر".
وأشاد برؤية المملكة 2030؛ حيث وصفها بالطموحة، والتي جاءت في الوقت المناسب، مشيرًا إلى جهود المملكة المبذولة في قضية التغير المناخي، والمبادرات التي تتبنّاها بهذا الخصوص، مبديًا رغبة القطاع الخاص التايلاندي للمشاركة مع القطاع الحكومي والخاص في المملكة لتحقيق الرؤية.