يتلألأ.. "المسند": اليوم يصل المشترى إلى أقرب نقطة من الأرض منذ 59 عاماً!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إن كوكب المشتري؛ ألمع جرم سماوي هذا الخريف، وهو أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة، هذه الأيام.