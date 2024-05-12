"جامعة الأمير مقرن".. تميز أكاديمي يواكب المستقبل

وفي هذا العام احتفلت جامعة الأمير مقرن بتخريج أول دفعة من طلاب المنح الدراسية بالتعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في علوم إدارة الضيافة الدولية باعتماد من جامعة لوزان السويسرية، ويأتي ذلك ضمن سياق توقيع شراكة في عام 2019 بين الجامعة وشركة البحر الأحمر تستمر لمدة خمس سنوات، لتوفير تلك المنح الدراسية المتميزة، وتتضمن أيضًا إمكانية توظيف الخريجين في الشركة، أو عبر شركائها العاملين في تطوير وتشغيل مشروع البحر الأحمر.