كبد وكلى لمريضتين.. نقلُ أعضاء متوفى دماغيًّا يُنقذ 4 حالات حرجة بسكاكا

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بأنه تم زراعتها لمرضى الفشل العضوي النهائي في المملكة؛ حيث تم زراعة الكبد لمريضة عمرها 17 سنة، كانت في حالة طبية حرجة جدًّا؛ مما أسهم في إنقاذ حياتها، وتم زراعة الكلية اليمنى لمريض عمره 52 سنة، والكلية اليسرى لمريضة عمرها 57 سنة؛ كلاهما على قائمة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى، وتم زراعة الرئتين لمريض 57 سنة كان أيضًا في حالة حرجة.