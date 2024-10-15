43 ْمئوية.. "مكة المكرّمة" الأعلى بدرجة الحرارة والسودة الأدنى بـ 11 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق.
وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 43 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 ْمئوية في مِنى ومزدلفة، و41 درجة في عرفات، و39 بكل من: المدينة المنوّرة وحفر الباطن والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 11 درجة، تليها أبها والباحة وطريف وحائل 18 درجة، وكل من: سكاكا والطائف والقريات 19 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.