برئاسة "الرسي".. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا تشاوريًا بالجامعة العربية

عقد وزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.