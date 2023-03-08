برئاسة "الرسي".. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا تشاوريًا بالجامعة العربية

عقد وزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية؛ بهدف بلورة موقف توافقي إزاءها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.