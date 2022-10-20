إطلاق منصة "سويبلي" لمساعدة الشركات والوكالات على التخطيط لحملاتها التسويقية

أنشأ "إبراهيم مطهر" منصة سويبلي Sweply لمساعدة الشركات والوكالات الصغيرة والمتوسطة على التخطيط لحملاتها وإدارتها بنظام آلي في مكانٍ واحد، إضافة إلى إدارة التصميم، والتطوير، والعمل، والتسويق داخل المنصة، وذلك من خلال فكرة ريادية غيّرت شكل المعادلة التسويقية على منصات التواصل الاجتماعي.
وتهتمّ "سويبلي" بنوع الحملات الترويجية، فتقدّم لعملائها حملات ترويج مختلفة حسب احتياجاتهم منها، كحملة الوصول والمتابعين، وحملة زيارات الموقع وتنزيل التطبيق والتجديد في اشتراكه، والتفاعل ومشاهدات الفيديو.
وقال "مطهر": "تنتهج سويبلي إستراتيجية تسويق محددة في تلبية احتياجات العملاء، وتجعلها هدفاً قابلاً للتحقق على أعلى درجات سلم النجاح".
وأضاف "مطهر": "يعمل فريق سويبلي بإصرار على تنفيذ وتقييم الخطط؛ لضمان تزويد عملائها بما يصبون إليه، فأحد أهدافها المركزية هو إرضاء العملاء، وهي بهذا تخطو خطواتها الراسخة نحو ريادتها في مجال التسويق الرقمي، وفي إطار رضا عملائها بالنتائج المبهجة التي تؤول إليهم".