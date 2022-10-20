إطلاق منصة "سويبلي" لمساعدة الشركات والوكالات على التخطيط لحملاتها التسويقية

أنشأ "إبراهيم مطهر" منصة سويبلي Sweply لمساعدة الشركات والوكالات الصغيرة والمتوسطة على التخطيط لحملاتها وإدارتها بنظام آلي في مكانٍ واحد، إضافة إلى إدارة التصميم، والتطوير، والعمل، والتسويق داخل المنصة، وذلك من خلال فكرة ريادية غيّرت شكل المعادلة التسويقية على منصات التواصل الاجتماعي.