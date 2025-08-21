سفارة المملكة في جاكرتا تطمئن المواطنين بعد زلزال "بكاسي": لا إصابات بين السعوديين

طمأنت سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا المواطنين بعدم تسجيل أي إصابات جراء الزلزال الذي ضرب منطقة بكاسي بجاوة الغربية وبلغت قوته 4.9 درجة مساء الأربعاء 20 أغسطس 2025 عند الساعة 7:54 مساءً.
وأوضحت السفارة أن الزلزال لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات في أوساط السعوديين، مؤكدة أنها تتابع الأوضاع بشكل مستمر لضمان سلامة المواطنين.
ودعت السفارة جميع السعوديين المتواجدين في إندونيسيا إلى توخي الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلامة المحلية، مع ضرورة التواصل في الحالات الطارئة عبر الأرقام المخصصة لذلك، سواء عبر رقم السفارة الرئيسي، أو أرقام شؤون السعوديين، أو الخط المخصص للطوارئ.
وأكدت السفارة أن قنواتها مفتوحة على مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغات أو استفسارات تخص المواطنين في إندونيسيا.