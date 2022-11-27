هل الزوجة الموظفة تلغي استحقاق حساب المواطن للزوج؟.. البرنامج يوضح

وأضاف البرنامج رداً على تساؤل أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين حول ما إذا كانت الزوجة الموظفة تلغي استحقاق حساب المواطن للزوج، لافتاً إلى أن العبرة هنا باحتساب دخل الجميع شريطة ألا يتخطى المجموع الحد المانع.