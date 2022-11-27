هل الزوجة الموظفة تلغي استحقاق حساب المواطن للزوج؟.. البرنامج يوضح

أوضح برنامج حساب المواطن أن مبلغ الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ في الحسبان دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأضاف البرنامج رداً على تساؤل أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين حول ما إذا كانت الزوجة الموظفة تلغي استحقاق حساب المواطن للزوج، لافتاً إلى أن العبرة هنا باحتساب دخل الجميع شريطة ألا يتخطى المجموع الحد المانع.
ولفت الحساب إلى أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ في الحسبان دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية. http://portal.ca.gov.sa