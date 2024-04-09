لإدخال البهجة والسرور .. جمعية كهاتين توزع "عيديات" لحوالي 2000 يتيم/ـة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمكة المكرمة "كهاتين" عيديات لأبنائها الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445ه ، لإدخال البهجة والسرور على وجوههم من خلال إيداع مبالغ مالية في حساباتهم الشخصية.
وقد بدأ توزيع العيديات تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك للعام 1445ه ، بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة بالنيابة الدكتور محمد الشريف لإدخال الفرح والسرور على أبنائها الايتام لتحقيق الاستقرار ولتحسين جودة الحياة.
وأوضح الدكتور محمد الشريف "بأن الجمعية سخرت جميع إمكانياتها لخدمة أبنائها الأيتام ومشاركتهم في المناسبات والأعياد وعدد من الفعاليات الترفيهية" وأضاف " أطلقت الجمعية العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية لأيتام الجمعية ضمن خطة استراتيجية لتنميتهم، حيث وقعت مؤخراً من منصتين تعليميتين للطلاب والطالبات ومعهد تعليم اللغة الإنجليزية وفريق تطوعي صحي لتقديم خدمات علاجية ونفسية للمستفيدين.
وأكدت الجمعية على أهمية جهود الداعمين ورجال الاعمال في دعم وكفالة الأيتام بما ينعكس على تحسين أوضاعهم وبما يحقق تطلعات الدولة في التنمية الاجتماعية.