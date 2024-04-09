لإدخال البهجة والسرور .. جمعية كهاتين توزع "عيديات" لحوالي 2000 يتيم/ـة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وأوضح الدكتور محمد الشريف "بأن الجمعية سخرت جميع إمكانياتها لخدمة أبنائها الأيتام ومشاركتهم في المناسبات والأعياد وعدد من الفعاليات الترفيهية" وأضاف " أطلقت الجمعية العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية لأيتام الجمعية ضمن خطة استراتيجية لتنميتهم، حيث وقعت مؤخراً من منصتين تعليميتين للطلاب والطالبات ومعهد تعليم اللغة الإنجليزية وفريق تطوعي صحي لتقديم خدمات علاجية ونفسية للمستفيدين.