مركز "وارف" يحتفل في اليابان باختتام برنامج صانعي المستقبل

احتفل مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف" يوم الجمعة الماضي، باختتام برنامج صانعي المستقبل، بالتعاون مع مركز التعاون الدولي في اليابان الذي يعد أحد مشاريع الرؤية السعودية اليابانية 2030 تحت مظلة وزارة الاستثمار.
ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين السعودي والياباني بالتركيز على الأفكار والمشاريع الريادية وتعزيز ثقافة الابتكار.
ضم برنامج صانعي المستقبل العديد من الأنشطة والزيارات في مجال الريادة والابتكار، كما زار وفد مركز "وارف" سفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو، وكان في استقبالهم القنصل السعودي هلال الحربي، وقدم المركز درع وصية الأميرة العنود كهدية تذكارية تعبر عن الامتنان للجهود المتواصلة في أنشطة المملكة في الخارج.
واختتم الحفل بكلمة من مدير مركز التعاون الدولي توتسوكا نوبو الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الدولي في اليابان، وكلمة من الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وبحضور محمد الدهلاوي من وزارة الاستثمار وعدد من الحضور، وتم تخريج 9 من القادة الشباب والبنات.
ويأتي العمل في إطار التعاون المشترك مع الجهات الفعالة في مجال القطاع الثالث وانطلاقًا من أهداف مركز وارف لتنمية الشباب وتعزيز قدراتهم.