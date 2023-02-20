مركز "وارف" يحتفل في اليابان باختتام برنامج صانعي المستقبل

ضم برنامج صانعي المستقبل العديد من الأنشطة والزيارات في مجال الريادة والابتكار، كما زار وفد مركز "وارف" سفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو، وكان في استقبالهم القنصل السعودي هلال الحربي، وقدم المركز درع وصية الأميرة العنود كهدية تذكارية تعبر عن الامتنان للجهود المتواصلة في أنشطة المملكة في الخارج.