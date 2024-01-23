"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في كل من (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والشمالية والجوف وتبوك وجازان والباحة).
وفي التفاصيل، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة والطائف. وتشهد شبورة مائية على رابغ وجدة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء. وتشهد ضبابًا على طريف وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء. وتشهد شبورة مائية على تبوك، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة جازان شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وصبيا وصامطة وصبيا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.