النيابة العامة باشرت التحقيق في حادثة دار التربية الاجتماعية بمنطقة عسير

وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديًّا أو معنويًّا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.