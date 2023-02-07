"المسند" بعد توقعات الخبير الهولندي: لا إنسان ولا جان يعلم بوقت ومكان وقوة الزلزال!

وقال في سلسلة تغريدات ردًّا على تغريدة متداولة على نطاق واسع تعود للخبير الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ بحدوث زلزال ‫في تركيا، وحققت تغريدته حتى الآن أكثر من 30 مليونًا من المشاهدات: إن التنبؤ بوقت وموقع وقوة الزلزال على وجه التحديد لا يمكن علميًّا.