رئيس "جودة الحياة": "ڤيا رياض" أيقونة في الترفيه والترويح والسياحة

وأردف: "بمثل هذه المشاريع الأيقونية تصبح الرياض وجهة ومقصد للزوار، ما يسهم في تعزيز قطاعات جودة الحياة المختلفة، وعلى رأسها قطاعات السياحة والترفيه والترويح، وما هذا المشروع إلا بداية لمشاريع ومبادرات أكبر تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتكون مدننا في مصاف أفضل المدن في العالم".