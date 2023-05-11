رئيس "جودة الحياة": "ڤيا رياض" أيقونة في الترفيه والترويح والسياحة

أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أهمية المشاريع النوعية التي تعزز جودة الحياة في المملكة.
وأشار إلى "فيا رياض" بوصفه واحداً من المشاريع المميزة في الرياض التي تبرز هوية العاصمة وتقدم تجربة ترفيهية وثقافية وسياحية مختلفة تحظى بمتابعة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ودعم القيادة الحكيمة.
وأضاف "البكر": "فيا رياض بتصاميمه وفق الطراز السلماني، ومطاعمه ومقاهيه العالمية، وصالات السينما الفخمة، وخدمات الضيافة والتسوق التي يتضمنها، يقدم مستوى جديدًا من الرفاهية والفخامة تعزز جاذبية العاصمة وتنوع الخيارات فيها".
وأردف: "بمثل هذه المشاريع الأيقونية تصبح الرياض وجهة ومقصد للزوار، ما يسهم في تعزيز قطاعات جودة الحياة المختلفة، وعلى رأسها قطاعات السياحة والترفيه والترويح، وما هذا المشروع إلا بداية لمشاريع ومبادرات أكبر تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتكون مدننا في مصاف أفضل المدن في العالم".