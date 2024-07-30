"البلديات" تعتمد الاشتراطات المحدثة للسكن الجماعي للأفراد مع مهلة تصحيحية للمباني المرخصة

كما نصت على مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار وألا يسبب تشوهًا بصريًا، وأن يبتعد الموقع عن المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن (300) م، ويبتعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة، أو في مجاري السيول أو منطقة آثار، أو ذات أهمية بيئية، مثل المحميات الطبيعية ونحو ذلك، وتحدد الأمانة والبلدية المختصة المسافات اللازمة لذلك.