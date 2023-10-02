بينها قسم للسينما والمسرح.. هيكلة جديدة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أكد المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن دمج بعض الأقسام العلمية في بعض الكليات ضمن الهيكلة الأكاديمية الشاملة الجديدة للجامعة لن يؤثر على البرامج الأكاديمية القائمة ومسار الطلاب والطالبات.
وأوضح أن التطور الذي تشهده جامعة الإمام من خلال اعتماد هذه الهيكلة؛ يصاحبه تطوير في جميع البرامج الأكاديمية بمشروع تحت مسمى مناهج المستقبل، بالإضافة إلى استحداث برامج نوعية بعضها بدأ هذا العام 1445هـ، وبعضها يبدأ في السنوات القادمة.
وكان مجلس شؤون الجامعات اعتمد الهيكلة الأكاديمية الشاملة لجامعة الإمام، شملت تعديل مسمى بعض الوكالات والإدارات، واستحداث كليات ومعاهد ومراكز جديدة، وتعديل مسمى ودمج بعض الأقسام العلمية في بعض الكليات؛ لزيادة الفرص أمام مخرجات الجامعة في سوق العمل، ومواكبة للتحولات الجديدة والنوعية التي تستهدفها المرحلة المقبلة من التطور الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية السعودية 2030.
كما تضمنت الهيكلة اعتماد تعديل مسمى "وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة" لتكون "وكالة الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية"، واعتماد إنشاء كلية للتمريض، ومعهد لتعليم اللغة الإنجليزية، واستحداث أقسام علمية منها قسم الأمن السيبراني في كلية علوم الحاسب والمعلومات، وقسم الطفولة المبكرة في كلية التربية، وقسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة، وقسم الطب النفسي وقسم الأشعة في كلية الطب، واعتماد تعديل مسمى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية لتكون باسم (كلية الأعمال) مع استحداث قسم التسويق في الكلية نفسها.
أيضاً شملت اعتماد إنشاء قسم السينما والمسرح في كلية الإعلام والاتصال، ودمج المعهد العالي للدعوة والاحتساب مع كلية أصول الدين؛ لتكون باسم (كلية أصول الدين والدعوة) مع إنشاء قسم الدراسات الفكرية وقسم الدعوة والرقابة فيها، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء قسم الترجمة في كلية اللغات والترجمة. بالإضافة لاعتماد دمج عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في عمادة تقنية المعلومات؛ لتكون باسم (عمادة تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني)، وإنشاء مركز التعليم والتعلّم، ومركز الاختبارات المعيارية، ومركز البرامج البينية والمشتركة، وكذلك إنشاء مركز بحوث التأسيس والتاريخ الوطني. واعتماد إنشاء الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع ضمن وكالة الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية ضمن الهيكلة، ودمج عدد من المراكز البحثية وإعادة هيكلتها في عدد من المراكز، وهي مركز بحوث العلوم الشرعية، ومركز بحوث علوم اللغة العربية، ومركز بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومركز بحوث العلوم الصحية، ومركز بحوث العلوم الهندسية، ومركز بحوث العلوم الأساسية، ومركز بحوث علوم الحاسب والمعلومات.