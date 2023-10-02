بينها قسم للسينما والمسرح.. هيكلة جديدة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وكان مجلس شؤون الجامعات اعتمد الهيكلة الأكاديمية الشاملة لجامعة الإمام، شملت تعديل مسمى بعض الوكالات والإدارات، واستحداث كليات ومعاهد ومراكز جديدة، وتعديل مسمى ودمج بعض الأقسام العلمية في بعض الكليات؛ لزيادة الفرص أمام مخرجات الجامعة في سوق العمل، ومواكبة للتحولات الجديدة والنوعية التي تستهدفها المرحلة المقبلة من التطور الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية السعودية 2030.

كما تضمنت ‫الهيكلة اعتماد تعديل مسمى "وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة" لتكون "وكالة الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية"، واعتماد إنشاء كلية للتمريض، ومعهد لتعليم اللغة الإنجليزية، واستحداث أقسام علمية منها قسم الأمن السيبراني في كلية علوم الحاسب والمعلومات، وقسم الطفولة المبكرة في كلية التربية، وقسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة، وقسم الطب النفسي وقسم الأشعة في كلية الطب، واعتماد تعديل مسمى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية لتكون باسم (كلية الأعمال) مع استحداث قسم التسويق في الكلية نفسها.