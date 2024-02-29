بالفيديو ..."سبق" ترصد استعراض هجن عُمان بـ"جادة" حائل.. والزوار يتفاعلون

وقد لاقى عرض الهجانة العُمانية، ترحيباً وتفاعلاً كبيرين بين الزوار، وسط ترديد الحضور الأهازيج مع الأشقاء العُمانين، فيما حرص الصغار على مشاركة العُمانين اللعب، سواءً بالدخول معهم بعد طلب الإذن منهم، أو من بين الحضور في المسرح، كما نال الزوار إحدى الهجن،التي تتفاعل مع رقص هجانها، طيلة المشاركة، وتوقفها عند توقفه.