بالفيديو ..."سبق" ترصد استعراض هجن عُمان بـ"جادة" حائل.. والزوار يتفاعلون
شاركت الهجانة السلطانية العُمانية بعروضها في جادة الإبل بحائل، المقام حالياً في صبحا ٤٠ كلم شرق حائل، بأكثر من ١٥ ناقة، تعرض يومياً بعد صلاة المغرب مباشرة في مسرح القرية التراثية.
وقد لاقى عرض الهجانة العُمانية، ترحيباً وتفاعلاً كبيرين بين الزوار، وسط ترديد الحضور الأهازيج مع الأشقاء العُمانين، فيما حرص الصغار على مشاركة العُمانين اللعب، سواءً بالدخول معهم بعد طلب الإذن منهم، أو من بين الحضور في المسرح، كما نال الزوار إحدى الهجن،التي تتفاعل مع رقص هجانها، طيلة المشاركة، وتوقفها عند توقفه.
وتجولت الهجن وسط القرية التراثية بالجادة، وسط عزف موسيقي جميل على ظهور الإبل، قبل أن تدخل المسرح لعرض مهارات الإبل.
ومن الفنون التي عرضتها الهجن العُمانية فن الهمبل على ظهور الإبل، الذي تُردد فيه قصائد الفخر والاعتزاز بأصالة الهجن، حيث أدى الهجانة أيضاً فنون الطارق والعازي والتغرود، ومهارة استعراض مهارة الدوران وركض العرضة لإثبات القدرة على تطبيع الهجن.
وسيؤدي الهجانة العُمانية استعراض فنونها حتى نهاية الجادة في ٦مارس٢٠٢٤، وقد عكست مشاركتها مدى العلاقة الثنائية القوية بين السعودية وعُمان حكومة وشعباً.