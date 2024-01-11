تعزيزًا للتعاون الفني.. توقيع عقد شراكة بين "ملتقى طويق للنحت" و"روشن"

وقّع "برنامج الرياض آرت"، الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اتفاقية شراكة مع "مجموعة روشن" كشريك مقدم لـ"ملتقى طويق للنحت" في نسخته الخامسة، اليوم، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والعمل التكاملي بين البرنامج والمجموعة.
وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الرياض آرت، المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، أن الشراكة مع مجموعة روشن تهدف إلى تحقيق رؤى الطرفين المشتركة في تعزيز التعاون في المجال الفني بما يحقق أحد أهداف البرنامج في توفير شراكات مثمرة مع القطاع الخاص لإثراء جودة حياة سكّان وزوّار مدينة الرياض، وبما ينسجم مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن "ملتقى طويق للنحت 2024" الذي يعد أحد مشاريع برنامج الرياض آرت، سيقام في "واجهة روشن" خلال الفترة من 14 يناير حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار "أبعاد متحركة"، ويجمع نخبة من فناني النحت من المملكة ومختلف أنحاء العالم، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءًا من المشهد الفني الثقافي للعاصمة الرياض، حيث سيتم عرض جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، بصفة دائمة في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء المدينة.
من جانبها، ذكرت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن غادة الرميان أن هذه الشراكة تسهم في إيجاد الفرص ورعاية المواهب والإسهام في بناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، وقالت: "من هذا المنطلق، يأتي تعاوننا مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض في شراكة تقديم واستضافة ملتقى طويق للنحت ليعكس التزام المجموعة الراسخ في تعزيز المشهد الحضاري الفني في الرياض والمملكة".
وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة تسهم كذلك في دعم وتمكين الأعمال الفنية والتبادل الثقافي بمشاركة مجموعة من الفنانين الوطنيين و العالميين في تجربة مميزة لتحويل صخور المملكة إلى أعمال فنية تنبض بالحياة في قلب العاصمة الرياض.