تعزيزًا للتعاون الفني.. توقيع عقد شراكة بين "ملتقى طويق للنحت" و"روشن"

وبيّن أن "ملتقى طويق للنحت 2024" الذي يعد أحد مشاريع برنامج الرياض آرت، سيقام في "واجهة روشن" خلال الفترة من 14 يناير حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار "أبعاد متحركة"، ويجمع نخبة من فناني النحت من المملكة ومختلف أنحاء العالم، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءًا من المشهد الفني الثقافي للعاصمة الرياض، حيث سيتم عرض جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، بصفة دائمة في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء المدينة.