"كايسيد" يسدل الستار على منتداه العالمي في لشبونة بالتشديد على التزامه ببناء التحالفات لتعزيز وتعميق الحوار حول العالم

وشدد البيان على أن هذا المنتدى أعاد التشديد على ما هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمهمة مركز الحوار العالمي المتمثلة في جوانب مهمة مثل المساهمة الحاسمة التي يمكن أن تقدمها التقاليد الدينية والروحية في معالجة العوامل المترابطة التي تحرك الأزمات العالمية اليوم. وكذلك الحاجة إلى تجديد جهود الحوار، وتوفير منصات حوار مستدامة وشاملة وآمنة وديناميكية - من أجل الحوار بين الأديان وكذلك الحوار بين الزعماء الدينيين وصناع السياسات/القرارات، بالإضافة إلى أهمية بناء قدرات واسعة لدعم أساليب ونهج الحوار بين الأديان والثقافات ولتسخير الإمكانات التحويلية لهذه الأداة بهدف إحداث تحولات طويلة الأمد في العلاقات والأطر المؤسسية.