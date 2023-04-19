كشافة "تعليم جدة" تختتم مشاركتها في خدمة المعتمرين بمطار المؤسس

من جهته أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" علي بن سالم العمري، أن كشافة تعليم جدة، ساهمت من خلال عملها في ثلاثة مواقع في المطار، بإرشاد أكثر من 550 معتمراً، ومساعدة أكثر من 180 من كبار السن، وغيرها من الخدمات التي تسهل رحلة المعتمر ووصوله لمكة المكرمة بيسر وسهولة.