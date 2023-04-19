كشافة "تعليم جدة" تختتم مشاركتها في خدمة المعتمرين بمطار المؤسس

أنهت كشافة تعليم جدة، مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وقدمت الكشافة، أكثر من 40 ألف وجبة إفطار للصائمين، خلال أكثر من ثمانية آلاف ساعة تطوعية لأكثر من 100 كشاف وقائد ومشرف كشفي.
وقال مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" الكشفي التطوعي عوض العتيبي: بذل طلاب وقادة كشافة تعليم جدة، جهوداً كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، خلال شهر رمضان المبارك، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بدعم وتوجيه من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. نايف الزارع.
وأضاف "العتيبي": ساهم الطلاب والقادة الكشفيون في تقديم 40 ألف وجبة إفطار للصائمين من 8480 ساعة تطوعية، إضافة إلى مساعدة المسنين والأطفال، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المعتمرون في المطار، ضمن مبادرة المشروع التطوعي الكشفي "لبَّيك".
ولفت إلى أن ذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وشركة مطارات جدة، وإدارة فرع وزارة الحج والعمرة، وجمعية هدية الحاج والمعتمر.
من جهته أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" علي بن سالم العمري، أن كشافة تعليم جدة، ساهمت من خلال عملها في ثلاثة مواقع في المطار، بإرشاد أكثر من 550 معتمراً، ومساعدة أكثر من 180 من كبار السن، وغيرها من الخدمات التي تسهل رحلة المعتمر ووصوله لمكة المكرمة بيسر وسهولة.