صفقة الـ 3.7 مليار.."بلومبيرغ": "سابك" و"توتال" تبحثان بيع مصنع كيماويات ضخم بأمريكا

كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركة "سابك"، وشركة النفط الفرنسية "توتال"، تبحثان بيع مصنع ضخم في أمريكا يصنع المكونات الكيماوية متعددة الاستخدام.
وأوضحت الوكالة، أن الشركتين تعملان مع مستشار للتحضير لبيع مصنع أمريكي ضخم يصنع المكونات الكيماوية المستخدمة في كل شيء، بدءاً من العبوات البلاستيكية حتى الأكواب التي تُستخدم لمرة واحدة، في صفقة تزيد قيمتها على مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليار ريال).
وتمتلك شركتا "توتال" و"سابك" بشكل مشترك، مصنعاً لإنتاج الستايرين في كارفيل، تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون طن سنوياً، كأكبر منشأة للستايرين والبولي ستايرين في العالم.