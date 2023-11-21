صفقة الـ 3.7 مليار.."بلومبيرغ": "سابك" و"توتال" تبحثان بيع مصنع كيماويات ضخم بأمريكا

وأوضحت الوكالة، أن الشركتين تعملان مع مستشار للتحضير لبيع مصنع أمريكي ضخم يصنع المكونات الكيماوية المستخدمة في كل شيء، بدءاً من العبوات البلاستيكية حتى الأكواب التي تُستخدم لمرة واحدة، في صفقة تزيد قيمتها على مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليار ريال).