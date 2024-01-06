إقامة فعاليات فنية متنوعة في "تربة" ضمن مهرجان شتاء درب زبيدة

أقام مهرجانُ شتاء درب زبيدة "الوجهة_شمالية " والذي تنظّمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في "تربة" التابعة لمنطقة حائل، أمس؛ فعالياتٍ فنية متنوعة، ضمن الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة للمهرجان، وسط حضور لافت من الزوار.
واشتمل المهرجان على فعاليات اجتماعية وثقافية وفنية وترفيهية واجتماعية متنوعة لمختلف الأعمار والاهتمامات، بالإضافة للأركان المتنوعة الأخرى.
يُذْكَر أن الهيئة توفر حافلات تنطلق يوميًّا إلى المهرجان من مقرّ هيئة تطوير منطقة حائل الساعة الواحدة ظهرًا، والعودة الساعة الثامنة مساءً.