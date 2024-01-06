إقامة فعاليات فنية متنوعة في "تربة" ضمن مهرجان شتاء درب زبيدة

أقام مهرجانُ شتاء درب زبيدة "الوجهة_شمالية " والذي تنظّمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في "تربة" التابعة لمنطقة حائل، أمس؛ فعالياتٍ فنية متنوعة، ضمن الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة للمهرجان، وسط حضور لافت من الزوار.