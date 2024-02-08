استعدادًا للجمعة.. جهود مكثفة لتهيئة الخدمات بالمسجد النبوي لاستقبال المصلين

تكثف الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خدماتها لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد النبوي غدًا، وتهيئة الخدمات الإرشادية والتوعوية والميدانية، ليؤدي المصلون الصلاة في بيئة آمنة وصحية.
وتشمل الجهود الاستباقية التي تبذلها الإدارات واللجان، تهيئة خدمات فرش ونظافة السجاد في الأماكن المخصصة للصلاة داخل المسجد، وفي الساحات والسطح، وزيادة عدد المصاحف، وتهيئة الساحات الخارجية لاستقبال المصلين، وغلق المظلات في الحصوات لدخول التيار الهوائي وأشعة الشمس، وفتح المظلات في الساحات وسطح المسجد مبكرًا، لينعم المصلون بأجواء من الروحانية أثناء التلاوة والذكر قبل دخول وقت الصلاة.
ويُعَد برنامج سقيا مياه زمزم أحد أهم محاور الخدمات التي تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفيرها عند المداخل، وعلى امتداد الممرات الداخلية للمسجد النبوي على مدار الساعة؛ حيث خصصت 10 آلاف حافظة مياه زمزم يتم توزيعها في قسمي الرجال والنساء، إضافة إلى توفير العبوات ذات الاستخدام الواحد ضمن برنامج يومي يعمل عليه مئات العاملين والعاملات ضمن جهودها لتهيئة كل الخدمات لسقيا المصلين والزائرين في أرجاء المسجد النبوي.