استعدادًا للجمعة.. جهود مكثفة لتهيئة الخدمات بالمسجد النبوي لاستقبال المصلين

ويُعَد برنامج سقيا مياه زمزم أحد أهم محاور الخدمات التي تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفيرها عند المداخل، وعلى امتداد الممرات الداخلية للمسجد النبوي على مدار الساعة؛ حيث خصصت 10 آلاف حافظة مياه زمزم يتم توزيعها في قسمي الرجال والنساء، إضافة إلى توفير العبوات ذات الاستخدام الواحد ضمن برنامج يومي يعمل عليه مئات العاملين والعاملات ضمن جهودها لتهيئة كل الخدمات لسقيا المصلين والزائرين في أرجاء المسجد النبوي.