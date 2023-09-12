مكة.. تدخل عاجل ينقذ حياة معتمر باكستاني من جلطة في القلب

تمكن فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 55 عاماً، باكستاني الجنسية، بعد أن وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد؛ حيث كان يعاني ألماً في منطقة الصدر ويمتد الألم إلى الكتف الأيسر، واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب تحتاج إلى قسطرة قلبية بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر.