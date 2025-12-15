أمانة الطائف ترفع جاهزيتها وتُفعّل فرق الأمطار استعدادًا للحالات المطرية

عزّزت أمانة محافظة الطائف جاهزيتها الميدانية للتعامل مع الحالات المطرية المتوقعة، من خلال رفع استعداد الفرق والآليات، والتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة مستمرة لتنبيهات وتوقعات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث. كما فعّلت الأمانة الرسائل التوعوية عبر منصاتها الرسمية لضمان سلامة السكان.
وبحسب بيان تلقته "سبق"، قامت الأمانة بتجهيز قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول، واستكملت أعمال الصيانة والتنظيف للشبكات القائمة لضمان كفاءتها. كما وفرت دعماً ميدانياً في نطاق خمس بلديات فرعية لتسريع الاستجابة واحتواء آثار الأمطار.
وتشارك فرق هندسية ومراقبون وفنيون وعمال ميدانيون في مباشرة الحالات والبلاغات، مدعومين بالمعدات اللازمة وفق الخطة التشغيلية للأمطار والسيول، بهدف معالجة تجمعات المياه، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، والوجود في المواقع الحرجة داخل المدينة لتفادي أي تداعيات.
وتتابع الأمانة جاهزية البنية التحتية وتوفر استجابة فورية لأي ارتفاع في منسوب المياه، خصوصًا في الأنفاق والمحاور الرئيسة ومداخل الأحياء. ولم تُسجَّل خلال الأيام الماضية أي تأثير يُذكر للأمطار على الخدمات البلدية، فيما تبقى فرق الأمطار في حالة تأهب كامل للتعامل مع أي طارئ.