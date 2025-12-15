أمانة الطائف ترفع جاهزيتها وتُفعّل فرق الأمطار استعدادًا للحالات المطرية

وتتابع الأمانة جاهزية البنية التحتية وتوفر استجابة فورية لأي ارتفاع في منسوب المياه، خصوصًا في الأنفاق والمحاور الرئيسة ومداخل الأحياء. ولم تُسجَّل خلال الأيام الماضية أي تأثير يُذكر للأمطار على الخدمات البلدية، فيما تبقى فرق الأمطار في حالة تأهب كامل للتعامل مع أي طارئ.