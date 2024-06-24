"الإبراهيم" يشارك غدًا في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2024

يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2024 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والمقام في مدينة داليان الصينية خلال الفترة 25 إلى 27 يونيو الجاري.
ويجمع الحدث أكثر من 1600 شخصية من مختلف دول العالم، ويمثلون القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رواد الأعمال والمبتكرين والأكاديميين سعيًا لإيجاد رؤى وحلول جماعية للتحديات العالمية.
وينطلق الاجتماع السنوي للأبطال الجدد هذا العام تحت شعار "الآفاق التالية للنمو"، كما سيركز الاجتماع على عدد من الموضوعات، منها التطورات في الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال والصناعة والمناخ والطاقة.
ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط في عدد من الجلسات العامة والخاصة، ويعقد عددًا من الاجتماعات الجانبية مع كبار المسؤولين المشاركين لمناقشة الموضوعات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.