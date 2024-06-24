"الإبراهيم" يشارك غدًا في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2024

وينطلق الاجتماع السنوي للأبطال الجدد هذا العام تحت شعار "الآفاق التالية للنمو"، كما سيركز الاجتماع على عدد من الموضوعات، منها التطورات في الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال والصناعة والمناخ والطاقة.