شاهد.. صور مشرقة لـ"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات وادي محرم

ومن جهته، نوّه المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالجهود الكبيرة التي تُقدّمها كشافة تعليم الطائف في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال التطوعية الكبيرة التي يقدمونها؛ وذلك تنفيذاً لتوجهات وزارة التعليم، في تعزيز المشاركة بالمناسبات التي تعكس قِيَم المجتمع؛ مشيراً إلى أن خدمة ضيوف الرحمن شَرَفٌ لكل مواطن، في تقديم الأعمال التطوعية.