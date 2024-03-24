شاهد.. صور مشرقة لـ"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات وادي محرم

تواصل كشافة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ومركز غيث، العمل التطوعي بتوزيع وجبات إفطار صائم على قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين بميقات وادي محرم بالهدا، لمدة خمسة أيام، في إطار تأصيل روح العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في نفوس الكشافين وفق رؤية 2030.
ومن جهته، نوّه المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالجهود الكبيرة التي تُقدّمها كشافة تعليم الطائف في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال التطوعية الكبيرة التي يقدمونها؛ وذلك تنفيذاً لتوجهات وزارة التعليم، في تعزيز المشاركة بالمناسبات التي تعكس قِيَم المجتمع؛ مشيراً إلى أن خدمة ضيوف الرحمن شَرَفٌ لكل مواطن، في تقديم الأعمال التطوعية.
وأكد "الغامدي" في تصريحٍ لـ"سبق" على الدور الفاعل للكشافة في تأصيل العمل التطوعي، وإظهار الصورة المشرقة لأبناء الوطن في خدمة المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام؛ مقدماً شكره وتقديره لجميع المشاركين من البنين والبنات الذين نذروا وقتهم وبذلوا جهدهم لخدمة الزوار والمعتمرين، وداعياً الله لهم بالتوفيق.