الأسباب مختلفة.. لماذا تُبادر دور النشر المشاركة في "كتاب الرياض" لتقديم تخفيضات؟

من جهتها، قالت مديرة جناح دار يس للنشر والتوزيع نجيبة بوغندة (تونس): "إن الأسباب التي دفعتني إلى تقديم تخفيضات، تَكمن في أنني وجدت نفسي في منطقة بالمعرض غير مخصصة لدور النشر للأطفال، ويكاد لا يمر بها سوى الكبار تقريبًا، كما توجد أمامي دار تبيع لعب للأطفال، والطفل يميل إلى اللعب أكثر من المطالعة".