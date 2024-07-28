ضمن "نأتي إليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها في محافظة الشماسية يوم الثلاثاء للرجال في مركز المرور، ومركز الرعاية الصحية الأولية، ومركز الدفاع المدني، ويوم الأربعاء في مقر محافظة الشماسية، ومقر الشرطة، ومكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مصرف الراجحي، ومكتب شركة الاتصالات السعودية لمدة يوم واحد لكل موقع.