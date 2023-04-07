تراجع وركود.. فوائد الإقراض العقاري تلامس الـ5% وملاك يتنازلون عن جزء من الأرباح

رصد "سبق"

ورصدت "سبق" في جولة لها على عدد من مكاتب العقار انطباعات السوق؛ حيث أكد عدد من القائمين عليها أن السوق يشهد حالة من الركود، لافتين إلى أن بعض الملاك توجه لخفض السعر والتنازل عن بعض من الأرباح لإتمام عمليات البيع، مشيرين إلى أن السوق يحكم مساره عمليتا العرض والطلب، لافتين إلى أن العرض بدأ يتفوق على الطلب بشكل لافت.