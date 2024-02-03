غداً الأحد.. "المالية" و"إدارة الدين" تُطلقان "صح" كأول منتج ادخاري مخصّص للأفراد

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الديْن هاني المديني؛ أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، والتي ستُطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بمنتج "صح"، مبينًا أن "هذه المبادرة تمثل حافزًا للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عددٍ من المنتجات الادخارية لأهدافٍ محدّدة لفئاتٍ مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها".