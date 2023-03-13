الأربعاء.. "حماية المستهلك" تُكرّم الفائزين بجائزتها السنوية تزامنًا مع اليوم العالمي

تُنظم جمعية حماية المستهلك حفلها السنوي الذي سيُقام يوم الأربعاء المقبل 15 مارس 2023م؛ تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، لتكريم الجهات الفائزة بجائزة الجمعية في مسار القطاع "الحكومي، والخاص، وغير الربحي" الذين قدموا إسهامات مميزة لتحقيق أهداف الجمعية.
وسيتم خلال الحفل تكريم أفراد المجتمع المساهمين في تثقيف المستهلك، والتعاون مع الجمعية في تفعيل أنشطتها وبرامجها، بحسب معايير استحقاق أوسمة حماية المستهلك
وتهدف "الجائزة" إلى تحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك؛ لتكون جزءاً من رؤية المملكة 2030م من خلال توفير بيئات تنافسية جاذبة للاستثمارات وتحسينها في المملكة.
وتدشّن "الجمعية" في حفلها، للمرة الأولى، "شهادة التميُّز في تجربة المستهلك"، وهي ضمن برنامج شهادات الالتزام، بهدف تعريف المنشآت بركائزها ومعاييرها لتسهم في تمكين المنشآت من تبنّي مبادئ التميُّز في تجربة المستهلك، ونشر ثقافة تحسين تجربته في السوق السعودي، إضافة إلى معرفة عمليات تقييم المنشأة لمساعدة متخذي القرار على فرص التحسين التي ستسهم في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية وتحسين الأداء العام للمنشآت بالمملكة.
من جانبه، قال الأمين العام للجمعية الدكتور "ناصر بن دهيم"، إن الجمعية تعمل على إقامة الجائزة سنويًا لتحقيق رؤيتها بأن تكون الجهة الرائدة محليًا وإقليميًا في تطوير وتحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي.
وأضاف ابن دهيم: تهدف "الجائزة" إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة في تحقيق علاقة متينة مع الجهات والأفراد.
وأشار إلى أن الجائزة ستُطلِق في نسختها الحالية وللمرة الأولى مسار "شهادة التميُّز في تجربة المستهلك"، وستكشف عن أول منشأة تُمنح هذا التكريم؛ وفق معايير أشرف عليها مقيّمون مختصّون في ذلك".