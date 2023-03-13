الأربعاء.. "حماية المستهلك" تُكرّم الفائزين بجائزتها السنوية تزامنًا مع اليوم العالمي

وتدشّن "الجمعية" في حفلها، للمرة الأولى، "شهادة التميُّز في تجربة المستهلك"، وهي ضمن برنامج شهادات الالتزام، بهدف تعريف المنشآت بركائزها ومعاييرها لتسهم في تمكين المنشآت من تبنّي مبادئ التميُّز في تجربة المستهلك، ونشر ثقافة تحسين تجربته في السوق السعودي، إضافة إلى معرفة عمليات تقييم المنشأة لمساعدة متخذي القرار على فرص التحسين التي ستسهم في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية وتحسين الأداء العام للمنشآت بالمملكة.