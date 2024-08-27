"التحطيب".. لعبة شعبية من التراث المصري قانونها الأساسي "الاحترام"

بعد ذلك يحاول كلٌّ منهما النيلَ من الآخر بملامسة عصاه رأس أو جسم الخصم دون إلحاق الأذى به، فيما يتفنّن الآخر في صدّها والردّ عليه؛ حيث يمكن تحقيق الفوز إما بلمسة واحدة نظيفة لرأس الخصم، أو ثلاث لمسات لجسمه، ويتدخّل الحكم بالفصل بين اللاعبين إذا أقدم أحدهما على اللعب بعنف.