"الدلامي" يتفقد مشاريع الطرق ومستوى جاهزية الشبكة في المدينة المنورة

تفقّد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي عددًا من مشاريع الطرق في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، يرافقه وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة المهندس الحربي.