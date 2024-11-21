"الدلامي" يتفقد مشاريع الطرق ومستوى جاهزية الشبكة في المدينة المنورة

تفقّد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي عددًا من مشاريع الطرق في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، يرافقه وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة المهندس الحربي.
واطلع المهندس الدلامي على مستوى جاهزية شبكة الطرق ومستوى الصيانة عليها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي الطرق، والمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.