"الحارثي": أكثر من 500 شركة إعلام وإنتاج تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

وذكر أن هناك الكثير من الموضوعات والعناوين التي ستحفل بها فعاليات المهرجان من لقاءات وورش عمل ومحاضرات، تتناول الشأن الإعلامي في المنطقة والعالم، وتتطرق إلى كل ما هو جديد في المشهد الإعلامي، والهدف من ذلك تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، وما حققته التقنية الحديثة في المشهد الإعلامي، خصوصًا مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تتسيد وسائل الإعلام الحديث.