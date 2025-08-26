"التجارة الخارجية" تدشن بوابتها الرقمية الجديدة

وتقدم الهيئة مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة والتي تشمل (النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية واستفسارات ودعم القطاع الخاص), كما تتيح الهيئة عبر بوابتها الاطلاع على معلومات الملحقيات التجارية، ومجالس الأعمال، والاتفاقيات التجارية، وغيرها من المعلومات المتعلقة باختصاصات الهيئة وأعمالها، داعيةً الجميع إلى زيارة البوابة والاستفادة منها، وذلك ضمن جهودها في تسهيل وصول الخدمات الرقمية لعامة المستفيدين وتقديم تجربة مميزة من خلالها.