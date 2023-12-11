الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: استمرار دعم إسرائيل لمواصلة حربها الشرسة يبعث بـ"رسالة خطرة"

وأوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، أنّه من الألم أنّ العالم اليوم يشهد أحد أكبر الانتهاكات للإعلان الذي حذّرت ديباجته من "أن تناسي حقوق الإنسان قد أدّى إلى أعمالٍ همجية أثارت غضب ضمير البشرية"، فالقوات الإسرائيلية، ولأكثر من شهرين، تواصل قصفها الهمجي الذي راح ضحيته آلاف الأبرياء العزّل وأغلبيتهم من الأطفال والنساء وكِبار السن، وتستمر في تدميرٍ شاملٍ لغزة وجميع منشآتها المدنية من مستشفيات، ومدارس، ومساجد، وملاجئ، وكل هذا يحدث والعالم يقف متفرجاً عاجزاً عن وضع حد له.