راصدًا الريادة الوطنية في مجال التقنية.. "الشعلان": الذكاء الاصطناعي سيضيف حوالى 215 مليار دولار إلى اقتصاد المملكة عام 2035م

وبالنسبة للمملكة فقد بدأ الاهتمام بالذكاء الاصطناعي منذ وقت مبكر حينما صدر أمر ملكي عام 1440هـ بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتكون المرجع الوطني في كل ما يتعلق بها من تعامل وتنظيم وتحديث وتطوير. وقامت "سدايا" بمهمة قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة سدايا -يحفظه الله- ومستهدفات رؤية المملكة 2030، فعملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى منهما، وقد حققت المملكة المركز الأول عربيا، والمركز 22 عالميًّا مقارنة بالمركز 29 عالميًّا في العام الماضي في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس أنتليجينس "Tortoise Intelligence"، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم؛ فيما حلت ألمانيا ثانيًا والصين ثالثًا في هذا المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، كما نالت المملكة في نفس المؤشر المركز الثاني عالميًّا في معيار الاستراتيجية الحكومية، والتاسع عالميًّا في معيار البيئة التشغيلية لمستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي.